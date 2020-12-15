2020/12/15 | 01:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع مسؤول أميركي أن يتم توزيع نحو ستة ملايين جرعة من لقاح شركة "موديرنا" ضد فيروس كورونا المستجد بمجرد أن توافق عليه إدارة الغذاء والدواء الأميركية (أف دي إيه)

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