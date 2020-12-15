المجمع الانتخابي يطلق رصاصة الرحمة على حظوظ ترامب: بايدن رئيساً للولايات المتحدة

2020/12/15 | 01:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن المجمع الانتخابي مصادقته على نتائج الإنتخابات الأميركية، والتصويت لبايدن رئيساً للولايات المتحدة، مُنهياً آخر رهان لمناصري الرئيس السابق دونالد ترامب.

وصادق المجمع الانتخابي رسمياً على فوز المرشح الديمقرطي جو بايدن بالرئاسة الأميركية وذلك بعد فوزه على المرشح الجمهوري الرئيس دونالد ترمب بعد تجاوزه النصاب بأصوات ولاية كاليفورنيا وفقاً لوسائل إعلام أميركية.

وواصل المجمع الانتخابي الأميركي عملية التصويت الرسمي للتصديق على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بمنصب الرئيس المقبل للولايات المتحدة، في حين يواصل الرئيس ترمب رفض نتيجة الانتخابات حتى مع استمراره في خسارة القضايا التي رفعها في المحاكم.

وتم الانتهاء من التصويت في عدد من الولايات، حيث يجتمع المندوبون بشكل عام في عواصمها، ولكن من المرجح أن يتم تأكيد فوز بايدن فقط بعد أن تدلي كاليفورنيا، على الساحل الغربي، بأصواتها بعد ظهر اليوم بتوقيت الولايات المتحدة.

ويوزع نظام المجمع الانتخابي أصوات المندوبين الـ 538 على كل ولاية بناء على حجم السكان.



ويكون الفائز في الانتخابات الرئاسية هو المرشح الذي يحصل على أصوات أكثر من 270 مندوبا.

وكان المجمع الانتخابي قد منح بايدن أصوات مينيسوتا ليصبح الإجمالي حتى الآن كما كشف مراسل العربية 202 مقابل 174 صوتا لترمب كما ثبت المجمع الانتخابي، الاثنين، فوز جو بايدن في إلينوي ونيفادا ونيوهامشير وديلاوير بـ 36 صوتا فيما ناحية أخرى، صوت المجمع الانتخابي لدونالد ترمب في إنديانا وأيوا ومسيسبي وأركنساس بـ 56 صوتا.

وفي تطور لاحق، منح المجمع الانتخابي أصوات ولاية جورجيا الـ 16 إلى بايدن.



أما أصوات ولاية أوهايو الـ 18 فكانت في صالح ترمب.

ويدلي أعضاء المجمع الانتخابي الأميركي بأصواتهم، اليوم الاثنين، لاختيار رئيس الولايات المتحدة ونائبه، في اجتماع الهيئة الانتخابية بعواصم الولايات، بحسب ما ينص الدستور، لإضفاء صفة رسمية على فوز بايدن، الذي من المتوقع أن يحصل على 306 أصوات، مقابل 232 صوتا للرئييس ترمب.

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