بايدن يفوز رسميا بالرئاسة الأمريكية بعد حصوله على 302 من اصوات المجمع الانتخابي

2020/12/15 | 01:43 - المصدر: بغداد اليوم

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صوت المجمع الانتخابي في الولايات المتحدة المكون من 538 عضوا لاختيار الرئيس الجديد ونائبه وفقا لنتائج الانتخابات الأخيرة.

وبحسب شبكة الـ"CNN" فإن المرشح الديمقراطي جو بايدن، حصل على الأغلبية المطلوبة ليكون رئيسا للولايات المتحدة بحصوله على 302 صوتا مقابل 232 لدونالد ترامب.وفيما يلي نعرض الولايات التي منحت أصواتها لترامب:

ولاية تينيسي 11 صوتا

ولاية إنديانا 11 صوتا

ولاية مسيسيبي 6 أصوات

ولاية أوكلاهوما 7 أصوات

ولاية أركنساس 6 أصوات

ولاية ساوث كارولاينا 9 أصوات

ولاية أيوا 6 أصوات

ولاية نورث كارولاينا 15 صوتا

ولاية كنتاكي 8 أصوات

ولاية أوهايو 18 صوتا

ولاية كانساس 6 أصوات

ولاية ساوث داكوتا 3 أصوات

ولاية ألاباما 9 أصوات

ولاية لويزيانا 8 أصوات

ولاية يوتاه 6 أصوات

ولاية ويست فرجينيا 5 أصوات

ولاية أيداهو 4 أصوات

ولاية نورث داكوتا 3 أصوات

ولاية وايومنغ 3 أصوات

ولاية آلاسكا 3 أصوات

ولاية نبراسكا 4 أصوات لترامب وصوت لبايدن

ولاية تكساس 38 صوتا

ولاية ميسوري 10 أصوات

ولاية مونتانا 3 أصوات

أما الولايات التي منحت أصواتها لبايدن:

ولاية نيو هامبشر 4 أصوات

ولاية إلينوي 20 صوتا

ولاية نيفادا 6 أصوات

ولاية ديلاوير 3 أصوات

ولاية جورجيا 16 صوتا

ولاية كونيتيكت 7 أصوات

ولاية نيويورك 29 صوتا

ولاية بنسلفانيا 20 صوتا

ولاية فرجينيا 13 صوتا

ولاية رود آيلاند 4 أصوات

ولاية ويسكونسن 10 أصوات

ولاية أريزونا 11 صوتا

ولاية ماريلاند 10 أصوات

ولاية نيو مكسيكو 5 أصوات

ولاية فلوريدا 29 صوتا

ولاية مينيسوتا 10 أصوات

ولاية كولورادو 9 أصوات

العاصمة واشنطن 3 أصوات

ولاية ميشيغان 16 صوتا

ولاية ماين 3 أصوات لبايدن وصوت لترامب

ولاية واشنطن 12 صوتا

ولاية نيو جيرسي 14 صوتا

ولاية ماساتشوستس 11 صوتا

ولاية أوريغون 7 أصوات

ولاية كاليفورنيا 55 صوتا

يذكر أن ولايتي ماين ونبراسكا تقسمان بعض أصواتها الانتخابية على أساس دائرة الكونغرس.

من جانب آخر، أفاد مراسل RT بإغلاق مبنى الكونغرس والمباني التشريعية بولاية ميشيغان بسبب تلقيها تهديدات.

وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس شيوخ ولاية ميشيغان مايك شيركي في بيان، إنه "يجب أن تكون قائمة الناخبين الديمقراطيين في ميشيغان قادرة على المضي قدما في أداء واجبهم، بعيدًا عن التهديدات بالعنف والترهيب"، مضيفا: "لقد فاز بايدن ونائبته كامالا هاريس في انتخابات ميشيغان الرئاسية".وفيما يتعلق بالمسار القضائي بشأن الانتخابات، فإن المحكمة العليا في ويسكنسون رفضت قضية جديدة رفعتها حملة ترامب لوقف اعتماد النتيجة.

وتأتي كل هذه التطورات في ظل توتر بين معارضي ومؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يغرد من حين إلى آخر حول تزييف نتائج الانتخابات، التي فاز بها حسب اعتقاده.

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