ظاهرة الديوانية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بأختصار: ظاهرة نادي الديوانية حققت المطلوب.توفرت لي فرصة حضور مباراة الطلبة والديوانية ، وشاهدت ان كل المدينة صغارها وكبارهامهتمين بناديهم, مبتسمين وفخورين, والفرح والبسمة تعلو وجوههم, عندما يزورهم غريب في يوم المباراة يعتقدون انه من الفريق المنافس, يرحبون به اجمل ترحيب, كرمهم مذهل, تشرب الشاي لا يأخذون منك ثمنه, تأكل لاتعرف من الذي دفع

