نزاع عشائري يتطور الى استخدام السلاح جنوب شرقي بغداد

2020/12/15 | 01:57 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، مساء الاثنين، بان نزاعا عشائريا مسلحا اندلع ضمن منطقة معسكر الرشيد جنوب شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز إن "نزاعا بين عشيرتين تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة والرمي بقذيفة هاون ضمن منطقة معسكر الرشيد".واكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن "لغاية الان لاتوجد اصابات في النزاع".

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