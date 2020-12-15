رسميا .. بايدن رئيسا للولايات المتحدة الامريكية

2020/12/15 | 02:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلن المجمع الانتخابي في الولايات المتحدة، رسميا ، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الامريكية في انتخابات 2020، بحصوله على 302 صوتا ، مقابل 232 صوتا لدونالد ترامب ./انتهى2

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