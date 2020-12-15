ترامب: وزير العدل سيترك منصبه قبل أعياد الميلاد

2020/12/15 | 02:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وزير العدل وليام بار سيترك منصبه قبل أعياد الميلاد.

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