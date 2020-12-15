رسمياً.. بايدن رئيساً للولايات المتحدة الامريكية

2020/12/15 | 02:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} حصل المرشح الديمقراطي جو بايدن على ٣٠٢ من أصوات المجمع الانتخابي ليفوز رسميا بمنصب الرئاسة ليكون بذلك الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.

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