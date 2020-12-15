المجمع الانتخابي يؤكد فوز بايدن بالرئاسة

2020/12/15 | 02:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصل المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية، جو بايدن، على أغلبية أصوات أعضاء الكلية الانتخابية (المجمع الانتخابي) الإثنين، في مواجهة منافسه الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، الذي لا يزال يرفض الإقرار بهزيمته

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