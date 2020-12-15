ترامب يعلن استقالة وزير العدل

2020/12/15 | 03:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الإثنين، أن وزير العدل وليام بار سيترك منصبه قبل عيد الميلاد، بينما سيتولى نائب الوزير، جيف روزين، منصب الوزير بالوكالة

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