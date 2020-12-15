ضمانات سيادية مقابل «سياج خارجي وكرفانات»

2020/12/15 | 03:27 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: هدى العزاوي

طالبت كتلة النهج الوطني رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بمتابعة ملف مشروع (هدرجة النفثا وتحسين البنزين) في محافظة المثنى، بينما اكدت ان الشركة المنفذة لم تنجز المشروع برغم تمتعها بإعفاءات ضريبية وتسهيلات جمركية.

وقال عضو الكتلة مهند العتابي لـ«الصباح»: ان «الهيئة الوطنية للاستثمار منحت الاجازة الاستثمارية لشركة (خيرات الابار العراقية) الخاصة بمشروع (هدرجة النفثا وتحسين البنزين) في محافظة المثنى في 2014»، مشيرا الى ان «الشركة المذكورة تمتعت بالامتيازات الممنوحة لها من اعفاءات ضريبية وتسهيلات جمركية وكذلك شراء الدولار من البنك المركزي بالسعر الرسمي، الا انها لم تنجز سوى السياج الخارجي لارض المشروع وعدد من الكرفانات».

مستغربا من مطالبة الهيئة الوطنية للاستثمار بضمانة سيادية للشركة بقيمة 850 مليون دولار ضمن موازنة 2021 في ظل رفض وزارة النفط تجديد الرخصة الاستثمارية لها.

وأضاف ان «مجلس النواب خاطب وزارة التخطيط والرقابة المالية والبنك المركزي عن طريق وزارة المالية وكذلك خاطب وزارة النفط والهيئة الوطنية للاستثمار بكتب رسمية طالب فيها بتوضيح حجم التعاملات النقدية للشركة وحجم المنجز للمشروع، لكن لم تصل اجابات».

ودعا العتابي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى متابعة هذا الملف باعتبار ان الشركة الاستثمارية مُنحت تسهيلات جمركية وضريبية استوردت خلالها عُددا واجهزة ومضخات ومواد انشائية بالسعر الرسمي للدولار».

من جانبه، اوضح مصدر بدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في وزارة النفط، طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ«الصباح»، ان «شركة خيرات الابار العراقية مُنحت ضمانة سيادية في 2016، بينما تعهدت الوزارة وقتها بشراء منتوج البنزين لمدة 7 سنوات من الشركة المستثمرة»، مشيرا الى «انتهاء العقد الاستثماري في الأول من كانون الثاني عام 2019».

واكد المصدر «انتهاء مدة صلاحية الضمانة السيادية، بينما لم تنفذ الشركة سوى بعض الاعمال البسيطة مثل نصب كرفانات ومد انبوب ماء للمشروع، وأُعلمت الهيئة الوطنية للاستثمار بذلك».

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