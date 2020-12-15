اليوم.. مجلس الوزراء يصوّت على اختيار «دايو» لإنشاء ميناء الفاو

2020/12/15 | 03:27 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: مهند عبد الوهاب

أفضى التقييم النهائي لعرض مؤهلات الشركتين الكورية والصينية المتنافستين على انشاء ميناء الفاو الى امكانية اختيار شركة «دايو» الكورية بعد عرض مؤهلاتها وكفاءتها في تنفيذ المشروع.

وأوضح عضو لجنة الخدمات النيابية، مضر خزعل، لـ«الصباح»، ان المعطيات التي قدمت للجنة خلال اجتماعها مع وزير النقل ومدير الموانئ العراقية لعرض مؤهلات الشركتين الكورية والصينية المتنافستين على عقد انشاء ميناء الفاو الكبير، أفضت إلى أن «دايو» الكورية اكفأ واقدر على تنفيذ ميناء الفاو الكبير، اضافة الى ان برنامج عملها يتسم بالسرعة.

وأضاف أنه بناء على ما رشح عن تقرير الاجتماع لعرض مؤهلات الشركتين الصينية والكورية، سيذهب مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء للتصويت على الشركة الكورية وتخويل وزارة النقل التعاقد معها لانشاء الميناء الذي ينتظره العراقيون.

ولفت خزعل الى ان كل المواصفات الفنية التي ثبتها المستشار الايطالي ستكون حاضرة في العقد وبعمق 19.8 متراً وبمبلغ مليارين و625 مليون دولار، مشيرا الى ان وزارة النقل اتمت جميع الاوراق القانوينة للعقد الذي سيوقع بعد الاحالة مباشرة والبدء بانشائه خلال اسبوع من تاريخ التوقيع.

واضاف ان الميناء يتضمن خمسة عقود معروضة حاليا للعمل وهي عقود تكميلية ستمكن الميناء من العمل بكفاءة وقدرة على استقبال الناقلات الكبيرة، وهو اعلان عن بدء العمل بطريق الحرير من خلال انشاء الميناء وسنتوجه بعدها الى انشاء القناة الجافة.

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