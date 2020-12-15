2020/12/15 | 03:27 - المصدر: الصباح
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد: أحمد عبد ربه
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور: إلغاء الحجز الإلكتروني في مجمعات التسجيل) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تعتزم مديرية المرور العامة، إلغاء الحجز الإلكتروني بعد سحب زخم المعاملات في مجمعات التسجيل.
وقال مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق إسماعيل حسين، أمس الاثنين، في بيان: «بدأنا العمل بالدوام (الصباحي، والمسائي) في بغداد والمحافظات تمهيداً لإلغاء الحجز الإلكتروني».
وأضاف حسين أن «الحجز عبر النافذة الإلكترونية سيُلغى بعد أن يتم سحب زخم المعاملات في مجمعات التسجيل».
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور: إلغاء الحجز الإلكتروني في مجمعات التسجيل) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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