المرور: إلغاء الحجز الإلكتروني في مجمعات التسجيل

2020/12/15 | 03:27 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: أحمد عبد ربه

تعتزم مديرية المرور العامة، إلغاء الحجز الإلكتروني بعد سحب زخم المعاملات في مجمعات التسجيل.

وقال مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق إسماعيل حسين، أمس الاثنين، في بيان: «بدأنا العمل بالدوام (الصباحي، والمسائي) في بغداد والمحافظات تمهيداً لإلغاء الحجز الإلكتروني».

وأضاف حسين أن «الحجز عبر النافذة الإلكترونية سيُلغى بعد أن يتم سحب زخم المعاملات في مجمعات التسجيل».

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