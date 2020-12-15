شكرها على العناية الطبية.. رسالة من الرئيس الجزائري إلى ميركل

2020/12/15 | 04:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون المستشارة أنغيلا ميركل على الرعاية الطبية التي حصل عليها في ألمانيا منذ نهاية أكتوبر بعد إصابته بفيروس كورونا المستجدّ في الجزائر، بحسب ما أعلنت الرئاسة الجزائرية مساء الإثنين.

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