"الديمقراطية انتصرت".. بايدن يدعو إلى "طي صفحة" الانتخابات

2020/12/15 | 04:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، مساء الإثنين، الأميركيين إلى "طي صفحة" الانتخابات وتوحيد الصفوف، وذلك في كلمته التي أعقبت تصويت أعضاء الكلية الانتخابية على مرشحهم في انتخابات الرئاسة التي جرت يوم الثالث من نوفمبر الماضي

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