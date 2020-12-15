بشبهة التجسس لصالح إيران.. تركيا توقف 11 شخصا

2020/12/15 | 05:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة التركية الإثنين أن السلطات أوقفت 11 شخصا يشتبه في قيامهم بالتجسس وخطف معارض لصالح إيران وسط توتر متصاعد بين أنقرة وطهران.

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