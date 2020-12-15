السودان يعلن عدد الجرعات الأولية للقاح كورونا

2020/12/15 | 06:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الاثنين، أنّ بلاده حصلت على 8,4 ملايين جرعة لقاح مضادّ لوباء كوفيد-19 ستخصّص لتحصين "القطاعات الأكثر تعرّضاً للمرض ولا سيّما القطاع الطبّي".

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