وزير الدفاع الأميركي بالإنابة يتلقى اللقاح المضادّ لكوفيد-19

2020/12/15 | 07:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقّى وزير الدفاع الأميركي بالإنابة، كريستوفر ميلر، الاثنين، جرعة لقاح مضادّ لكوفيد-19، في خطوة قام بها أمام عدسات المصوّرين لتشجيع الأميركيين على أخذ اللقاح.

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