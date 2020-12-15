2020/12/15 | 07:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد ايرج مسجدي، أن الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس قدما التضحيات الاكبر في الوقوف بوجه الإرهاب وم...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشهيدان سليماني والمهندس قدما التضحيات الأكبر في مكافحة الإرهاب) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشهيدان سليماني والمهندس قدما التضحيات الأكبر في مكافحة الإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).