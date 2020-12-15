فاوتشي يكشف موعد انتشار

2020/12/15 | 07:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال كبير الخبراء الأميركيين في مكافحة الأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، إن الولايات المتحدة يمكن أن تحقق "مناعة القطيع" بحلول أواخر الربيع أو أوائل الصيف.

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