2020/12/15 | 07:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر مقطع فيديو نادر اللقطات الأخيرة من حياة الشهيدين السعيدين محمد الشيباني و حسن مقاومة الذين استشهدوا مع قافلة شهداء النصر وهم يتوجهون الى استقبال...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو نادر للشهيدين الشيباني ومقاومة وهما يتوجهان لاستقبال الحاج سليماني) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو نادر للشهيدين الشيباني ومقاومة وهما يتوجهان لاستقبال الحاج سليماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).