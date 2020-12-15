الداخلية: وسائل حديثة لكشف الجريمة بأقل من 24 ساعة

2020/12/15 | 07:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكدت وزارة الداخلية ان نسب الجريمة في العاصمة لم تشهد زيادة، معلنة امتلاكها وسائل فنية حديثة تمكنها من كشف الجرائم في اقل من 24 ساعة.

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