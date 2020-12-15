الإعمار تكشف عن تنسيق مع الجانب المصري بمجالات الطرق والجسور

2020/12/15 | 07:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تنسق وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة مع الجانب المصري لمشاركة شركاتهم بمجالات تشييد الطرق والجسور واعادة اعمار المدن.

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