طقس العراق: استعدوا للأمطار الرعدية.. ثلوج تلوح في الأفق!

2020/12/15 | 08:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تشير التنبؤات الجوية، الثلاثاء، إلى موجة مطرية رعدية مقبلة في أغلب مدن البلاد.

وقال المتنبئ أحمد الخالدي في إيضاح تابعه "ناس" نسخة منه،(15 كانون الأول 2020)، إن "خرائط الطقس تشير إلى تكاثر السحب في محافظة الانبار، حيث من المتوقع أن حيث متوقع أن تطالها الأمطار الرعدية، كما متوقع أن تتسع رقعة الامطار لتشمل معظم مناطق غرب البلاد، وشمال غرب البلاد (الموصل)".

وعن مناطق الشمال، قال الخالدي، "متوقع أن تشهد كل من اربيل ودهوك والموصل والسليمانية وكركوك، أمطاراً خلال ظهر ومساء اليوم، مع غزارة في الأمطار على محافظات أربيل ودهوك وكركوك، وكذلك متوقع هطول الثلوج على الجبال في المناطق الحدودية مع تركيا وإيران".

وتابع، "أما مناطق بغداد وديالى وصلاح الدين وبابل وواسط والنجف وكربلاء والديوانية، فمتوقع أن تطالها الأمطار خلال ظهر ومساء غد اليوم، وتكون أمطارها رعدية".

وأشار إلى أن "مناطق البصرة وميسان وذي قار والمثنى، فمتوقع أن تطالها الأمطار خلال ساعات مساء اليوم او قد تتأخر إلى الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء، وتكون أمطارها عموماً خفيفة".

وبين، أن "درجات الحرارة ستبقى على حالها دون تغيير، في حين ستكون الرياح جنوبية شرقية على اغلب المناطق معتدلة السرعة تنشط على فترات خصوصاً في محافظات الكوت وديالى، لتصل سرعة الرياح إلى 40 كلم في الساعة ماعدا مناطق الشمال تكون شمالية شرقية باردة إلى متقلبة الاتجاه".

وأصدرت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، أمس الإثنين، تقريرًا عن الحالة الجوية والامطار التي سوف تشهدها البلاد اليوم.

وذكر بيان للهيئة تلقى "ناس"، نسخة منه (14 كانون الأول 2020)، أن "البلاد تتأثر بمنخفض جوي من البحر المتوسط ليكون الطقس في المنطقة الشمالية غائما مع تساقط أمطار متوسطة غزيرة الشدة وحدوث عواصف رعدية وخاصة في المناطق الشمالية غزيرة الشدة".

وقال مديرعام الهيئة علي صاحب البهادلي ان "تقرير المراصد يبين ان المنطقة الوسطى ‏وبضمنها (العاصمة بغداد ) سوف يكون طقسها غائما مع تساقط امطار خفيفة الشدة وحدوث عواصف رعدية مع رياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة تتراوح سرعتها بين (30- 40 ( كم /س)".

وأشار إلى ان "المنطقة الجنوبية سوف تشهد طقسا بين غائم جزئي وغائم مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة مع رياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة تتراوح سرعتها بين (30-40) كم / س مسبب تصاعد الغبار في اماكن متعددة منها".

وتابع بالقول ان "تأثير المنخفض الجوي يستمر ليوم الاربعاء الموافق 16/12/2020 على المنطقة الشمالية والأقسام الشرقية من المنطقة الوسطى ويتحسن الطقس تدريجًيا".

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