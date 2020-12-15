مصدر كتالوني: ميسي سيرحل لا محالة

2020/12/15 | 08:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشف المرشح لمنصب رئاسة برشلونة الإسباني، إيميلي روسو، عنالسبب الوحيد الذي سيجعله يختار رحيل ليونيل ميسي عن أسوار "الكامب نو".

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