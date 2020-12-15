حملة لرفع الكتل الكونكريتية وسط العاصمة

2020/12/15 | 08:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز}اعلن سكرتير القائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد حميد البياتي، المباشرة اليوم الثلاثاء، بحملة لرفع الكتل الكونكريتية وسط العاصمة

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