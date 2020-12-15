خبير قانوني يوضح مستقبل شركات الهاتف النقال في العراق

2020/12/15 | 08:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

أوضح الخبير القانوني علي التميمي، مستقبل شركات الهاتف النقال العاملة في العراق بعد قرار المحكمة بايقافها.

وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “المحكمة قررت إيقاف عمل شركات الهاتف النقال وعدم التجديد لها الا بعد تسديد مابذمتها من ديون وحل الإشكاليات معها”.

وأضاف ان “شركات الهاتف لايحق لها الاستمرار بالعمل بعد انتهاء عقدها، الا اذا تم التجديد لها بموجب عقد جديد، وهنا يحق للحكومة وكذلك وزارة الاتصالات فتح باب المناقصة ودعوة الشركات الجديدة واختيار شركة للعمل في العراق بعد انتهاء مدة عمل تلك الشركات”.

وبين ان “محكمة التمييز ستصدر قرار اما باستمرار قرار الإيقاف او تنقض ذلك القرار بحسب ماتراه المحكمة في هذه القضية”.



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