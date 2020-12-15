تجاوزت الـ20 ساعة انقطاع .. تدهور كبير بوضع الطاقة الكهربائية في كربلاء

2020/12/15 | 08:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد محافظة كربلاء المقدسة، منذ

اسابيع انخفاض مستوى الطاقة الكهربائية

المجهزة للمواطنين، فيما بلغت يوم امس

الاثنين، حوالي 20 ساعة انقطاع خلال

اليوم.

وقال مواطنون -من مناطق مختلفة في

كربلاء- لوكالة نو

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