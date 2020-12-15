"تفاحة في اليوم".. هذا ما تفعله "فعلا" بصحتك؟

2020/12/15 | 08:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} من المحتمل أنك سمعت أو صادفت يوما ما العبارة الشهيرة "تفاحة في اليوم تبقيك بعيدا عن الطبيب".فما مدى صحتها؟

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