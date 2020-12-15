خبير يحذر من خطورة تأثير الهواتف الذكية على وعي المراهقين

2020/12/15 | 08:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أجرت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" مقابلة مع الخبير المعروف في مجال الدماغ ومؤلف كتاب "الدماغ، تعليمات الاستخدام" دافيد روك.

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