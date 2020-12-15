البياتي: اجندات أميركية وراء عرقلة انشاء ميناء الفاو

2020/12/15 | 09:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

رأى المحلل السياسي كامل البياتي، ان انشاء ميناء الفاو يواجه رفضا اميركياً غير معلن، لافتا الى ان عرقلة العقود الخاصة بانشاء الميناء تقف خلفها واشنطن في محاولة لادخال شركاتها للعمل في هذا المشروع.

وقال البياتي لـ /المعلومة/، ان “كوريا تابعة لاميركا في سياستها وتعد حليفا لها، وبالتالي فأن مطالب زيادة المبالغ في عقد الشركة الكورية تقف خلفه أوامر من واشنطن”.

وأضاف ان “الإدارة الأميركية وان لم تحصل على عقود لادخال شركاتها في بناء ميناء الفاو، فأنها ستحصل على حصتها من زيادة المبلغ في عقد الشركة الكورية”.

وبين ان “الحكومة مازالت في الوضع الصامت إزاء هذا الصرح الاقتصادي الكبير، اذ لم تخرج بموقف او تحسم موضوع التعاقد مع الشركات العالمية لانجاز مشروع ميناء الفاو، في حين ان تعطيل انجاز هذا الميناء يصب في صالح دول الخليج المتحالفة مع اميركا من اجل خدمة مصالحها الاقتصادية”.



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