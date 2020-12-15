2020/12/15 | 09:01 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 | 08:40 صباحاً

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وزير الخارجية يصل الى تركيا تمهيداً لزيارة الكاظمي بعد غد الخميس

وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الثلاثاء، الى تركيا تمهيداً لزيارة الكاظمي الى انقرة بعد غد الخميس.



ووصل حسين صباح اليوم الى تركيا، في زيارة رسمية تمهيداً للزيارة المتقبة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الى تركيا.



يشار الى ان الكاظمي يعتزم زيارة تركيا لبحث العديد من الملفات المشتركة بين البلدين.

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