فاوتشي يكشف موعد الوصول إلى 'مناعة القطيع' ضد كورونا

2020/12/15 | 09:04 - المصدر: NRT عربية

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كبير خبراء الأمراض المعدية

فوتو: ارشيف

منذ 2 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف كبير الخبراء الأميركيين في مكافحة الأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، عن موعد الوصول إلى مناعة القطيع ضد تتفشي فيروس كورونا، مبينا ان أن حوالي 75٪ إلى 80٪ من السكان في أميركا سيحتاجون إلى التطعيم للوصول إلى تلك المناعة.

ونقلت وسائل إعلام أميركية،عن فاوتشي، قوله إنه "وبعد تعطيم معظم سكان أميركا بلقاح كورونا ستحصل الولايات المتحدة على مناعة القطيع بنهاية الربع الثاني من أوائل العام القادم أي في أواخر فصل الربيع أوفي بدايات فصل الصيف، ولكن بشرط إقناع الناس بالحصول على اللقاح".

وأعرب عن اعتقاده في أن "مظاهر الحياة يمكن أن تبدأ في العودة إلى طبيعتها في الخريف في حال جرى التطعيم بلقاح كورونا على نطاق واسع."

وشدد فاوتشي، على ضرورة اتباع الإجراءات الأساسية في الصحة العامة المتمثلة بارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي، وتجنب الحشود، وغسل الأيدي.

كما شدد كذلك على أهمية ارتداء الكمامات، موضحا أن معظم من ينقلون العدوى هم الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض مرض كوفيد-19.

ر.إ

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