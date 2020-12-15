منحت إعفاءات ضريبية وضمانات سيادية.. مطالبات بفسخ عقد مع شركة عراقية متلكئة منذ العام 2014

2020/12/15 | 09:04 - المصدر: NRT عربية

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مشروع استثماري في المثنى

فوتو: ارشيف

منذ 13 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

طالبت كتلة النهج الوطني، الثلاثاء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بمتابعة ملف مشروع (هدرجة النفثا وتحسين البنزين) في محافظة المثنى، مؤكدة ان الشركة المنفذة لم تنجز المشروع برغم تمتعها بإعفاءات ضريبية وتسهيلات جمركية.

وقال عضو الكتلة النائب مهند العتابي، في تصريح لصحيفة "الصباح" اليوم، 15 كانون الأول 2020، ان "الهيئة الوطنية للاستثمار منحت الاجازة الاستثمارية لشركة (خيرات الابار العراقية) الخاصة بمشروع (هدرجة النفثا وتحسين البنزين) في محافظة المثنى في 2014".

وتابع ان " الشركة المذكورة تمتعت بالامتيازات الممنوحة لها من اعفاءات ضريبية وتسهيلات جمركية وكذلك شراء الدولار من البنك المركزي بالسعر الرسمي، الا انها لم تنجز سوى السياج الخارجي لارض المشروع وعدد من الكرفانات".

وعبر عن استغرابه من "مطالبة الهيئة الوطنية للاستثمار بضمانة سيادية للشركة بقيمة 850 مليون دولار ضمن موازنة 2021 في ظل رفض وزارة النفط تجديد الرخصة الاستثمارية لها".

وأضاف ان "مجلس النواب خاطب وزارة التخطيط والرقابة المالية والبنك المركزي عن طريق وزارة المالية وكذلك خاطب وزارة النفط والهيئة الوطنية للاستثمار بكتب رسمية طالب فيها بتوضيح حجم التعاملات النقدية للشركة وحجم المنجز للمشروع، لكن لم تصل اجابات".

ودعا العتابي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الى متابعة هذا الملف باعتبار ان "الشركة الاستثمارية منحت تسهيلات جمركية وضريبية استوردت خلالها عددا واجهزة ومضخات ومواد انشائية بالسعر الرسمي للدولار".

من جانبه، اوضح مصدر بدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في وزارة النفط، طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "شركة خيرات الآبار العراقية منحت ضمانة سيادية في 2016، بينما تعهدت الوزارة وقتها بشراء منتوج البنزين لمدة 7 سنوات من الشركة المستثمرة"، مشيرا الى "انتهاء العقد الاستثماري في الأول من كانون الثاني عام 2019".

واكد المصدر "انتهاء مدة صلاحية الضمانة السيادية، بينما لم تنفذ الشركة سوى بعض الاعمال البسيطة مثل نصب كرفانات ومد انبوب ماء للمشروع، وأُعلمت الهيئة الوطنية للاستثمار بذلك".

جدير بالذكر انه ومنذ العام 2014، منحـت هـيئة الاسـتثمار الوطني “الاجازة الاستثمارية” لشركة خيرات الابار العراقية لمشروع (هدرجة النفثا وتحسين الـبـنـزيـن) فـي محافظة المثنى، على امل ان ينجز المشروع مطلع .2019 الـشـركة المذكورة وبعد حصولها على الموافقات الرسمية، تمتعت بالامتيازات المـمـنوحة مـن اعـفـاءات ضريبية وتسهيلات جمركية وكذلك شراء الدولار من البنك المركزي بالسعر الرسمي، كما حصلت على ضمانة سيادية عام 2016، لكن الـشـركة لـم تـنجز سـوى الـسـياج الخاص بأرض المـشـروع وعدد من الكرفانات، مع مد انبوب ماء.

وكان مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية للاستثمار، قد أكد ان الهيئة فاتحت وزارة النفط دائـرة التخطيط والدراسات والمتابعة بـضـرورة تزويـد الهيئة بقرار فـسخ العـقـد مـع شـركـة خـيرات الابار ليتسنى لهم اتخاذ ما يلزم وفق احكام قـانـون الاستثمار رقـم 13 لسنة 2016 المـعـدل والمـتضـمن سـحب الاجازة الاستثمارية"، واضـاف "اذا تم استحصال نسخة من فـسـخ الـعـقـد ستمضي الـهـيـئـة الوطنية باجراءاتها وسـحب اجازة الاسـتثمار للشركة المذكورة أعلاه".

ر.إ

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