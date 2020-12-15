العتبة الحسينية تفتتح أول مشروع لعلف الأسماك والدواجن

2020/12/15 | 09:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

تستعد العتبة الحسينية المقدسة لافتتاح أول مشروع من نوعه لإنتاج اعلاف الاسماك والدواجن مطلع العام المقبل.

وقال مدير اعلام العتبة علي شبر في تصريح أوردته صحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "نسبة الانجاز في مشروع الاعلاف الذي تنفذه العتبة الحسينية المقدسة وصلت الى 100 بالمئة وان مطلع العام المقبل سيشهد افتتاحه ليسهم في دعم الثروة الحيوانية من جهة والصناعة الوطنية من جهة أخرى".

واضاف: "المشروع يعد الاول من نوعه حيث نفذته شركة (كال) الالمانية، فضلا عن 10 شركات محلية انجزت الاجزاء التكميلية والتغليف والهيكل الحديدي وبقية المعدات والمكائن الساندة لهذا المعمل مثل الاعمال المدنية".

واشار الى أن "المعمل سيبدأ الانتاج التجريبي خلال الاسبوعين المقبلين قبل موعد افتتاحه الرسمي وسينتج 10 أطنان في الساعة الواحدة من مادة العلف الخاصة بالدواجن والاسماك لتزويد مشاريع العتبة من حقول الدواجن وبحيرات الاسماك، فضلا عن تزويد القطاع الخاص بهذه المواد".

وأكد شبر أن "المشروع الذي نفذ على مساحة تصل الى 4500 متر مربع سيوفر اضافة الى العملة الصعبة وانتاج المواد المحافظة على البيئة العراقية العشرات من الأيدي العاملة".

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