الموسوي: توجيهات خارجية وراء محاولات سحب الحشد الشعبي من سهل نينوى وسنجار

2020/12/15 | 09:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

بين النائب عن تحالف الفتح ومحافظة نينوى مختار الموسوي، ان هناك مساعي وتوجيهات خارجية وراء محاولات سحب الحشد الشعبي من سهل نينوى وسنجار، لافتا الى ان الأهالي هناك لديهم رغبة شديدة ببقاء الحشد الشعبي في مناطقهم.

وقال الموسوي لـ /المعلومة/، ان “هناك توجيهات خارجية وراء محاولات سحب الحشد الشعبي من سنجار وسهل نينوى، بهدف تحقيق غايات معينة في هذه المنطقة ذات التنوع المكوناتي”.

وأضاف ان “ الحشد الشعبي قوة أمنية تمتلك كل مقومات النجاح في أداء العمليات فضلا عن السرعة بالوصول الى مركز العمليات، مايجعلها مفضلة بالبقاء لدى أهالي سنجار وسهل نينوى”.

وبين ان “أهالي سنجار وسهل نينوى وخاصة الايزيديين طالبوا بإبقاء الحشد الشعبي في مناطقهم بواقع لوائين من اجل تقديم الحماية لهذه المنطقة، وعدم سحبهم من هذا المكان”.



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