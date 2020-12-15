2020/12/15 | 09:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يشن هجوماً حاداً على ترامب ونائب جمهوري ينسحب من الحزب) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يشن هجوماً حاداً على ترامب ونائب جمهوري ينسحب من الحزب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).