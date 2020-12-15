2020/12/15 | 09:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن عن غضبهم الشديد عقب حادثة تحطيم صخرة “عراعر” في منطقة ذيبان بمحافظة مأدبا جنوبي البلاد.

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