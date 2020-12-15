الاعرجي يكشف عن “قرارات دولية” بتحديد هوية رئيس الوزراء المقبل

2020/12/15 | 09:14 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

كشف نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الاعرجي، عن وجود “قرارات دولية” تقضي بأن لا يكون رئيس الوزراء المقبل شيعيا، فيما بين أن على العراقيين نسيان إجراء الانتخابات في حزيران المقبل.

وقال الاعرجي في حوار تابعته /المعلومة/، إن “هناك قرارات دولية تقضي بأن يكون رئيس الوزراء المقبل غير شيعي”، عازيا ذلك الى الخلاف بين القوى الشيعية.

وأضاف، أن “على العراقيين “نسيان” إجراء الانتخابات في حزيران”، مبينا أن “بعض الكتل لا ترغب بإجراء الانتخابات المبكرة بموعدها”.

وأشار الاعرجي إلى أن “سائرون مصر على إجراء الانتخابات المبكرة لمباغتة الآخرين”، مشيرا في نفس الوقت الى أن “مفوضية الانتخابات لا تمتلك إمكانية مادية لإجراء العملية الانتخابية”.



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