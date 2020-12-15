هل يعود الغرب إلى القرون الوسطى بسبب تساهله مع الإسلاميين؟ - حميد زناز

2020/12/15 | 09:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حميد_زناز لقد بدأت بلدان غربية كثيرة الخضوع شيئا فشيئا لضغوط الإسلاميين وعلى وجه الخصوص عصابة الإخوان المسلمين وحلفائها من اليساريين الباحثين عن قضية وبعض الانظمة المتخلفة وكل الذين يحاولون فرض قوانين تدين ما يسمونه تجديفا أو ازدراء للأديان.



في الدانمارك نفض الوكيل العام الغبار عن إجراء قانونيّ قديم ضدّ ازدراء الأديان من أجل متابعة شخص متّهم بحرق نسخة من القرآن مع أنّ ذلك الإجراء لم يُفعّل سوى ثلاث مرات آخر ......





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