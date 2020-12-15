مصدر قوة الاسلام السياسي هو فقر الجماهير و هشاشة البديل الحداثي الديمقراطي الحقيقي... - عمران مختار حاضري

2020/12/15 | 09:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عمران_مختار_حاضري * في ظل انتشار الجهل و التجهيل و إنتشار الخرافة و تسطيح العقول و محاولات تمرير مشاريع " الوقف على التعليم " و إنتشار الكتاتيب و "الجمعيات الخيرية" " صندوق للزكاة " و " الصيرفة الإسلامية" و تدريس مادة "المالية الإسلامية" و إنتشار الإرهاب و ظاهرة الاغتيالات السياسية بخاصة منذ تغول الإسلام السياسي في الحكم و مفاصل الدولة بعد الثورة في تونس...



و المساعي المحمومة صوب حرف الصراع والتناقض الاقتصادي و ......





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