المدرسة العالمية لطبّ الذكورة - نادية خلوف

2020/12/15 | 09:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف عزيزي طبيب العائلة كنا نراهن على أنّ العمل في المجال الطّبي هو عمل إنساني بالدرجة الأولى ، لكنّنا كنا نجهل أن هناك مدرسة عالمية للطب العام يعرّف بالنساء على أنهن مجنونات ، وعندما نقول مدرسة عالمية فإن هذا يعني الطبيب و الطبيبة، وربما في كل أنحاء الدنيا، لكنّهم يقولونها ضمناً في بعض البلدان، وتقولها أنت صراحة في بلاد الحيتان.



لن أناقش بما تعلمته، وكيف أصبحت طبيباً ، رأيت أمّك البائسة، عرفت ......





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