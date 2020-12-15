الداخلية تفصح عن وسائل حديثة لكشف الجريمة بأقل من 24 ساعة

2020/12/15 | 09:23 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أكدت وزارة الداخلية، الثلاثاء، ان نسب الجريمة في العاصمة لم تشهد زيادة، مشيرة الى امتلاكها وسائل فنية حديثة تمكنها من كشف الجرائم في اقل من 24 ساعة.

وقال مدير مديرية مكافحة اجرام بغداد اللواء الحقوقي وليد علي اكبر في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “سرعة كشف الجرائم التي تتم في أقل من 24 ساعة، تعود الى كاميرات المراقبة، وسرعة الانتقال الى أمكنة الحوادث عند تلقي الإخبار”.

وأضاف اكبر، ان “المديرية فعّلت مصادر المعلومات السرية، واستخدمت الوسائل الفنية الحديثة في كشف الجرائم اضافة الى دلالة المشتكي، وكذلك الخبرات المتراكمة لدى ضباط التحقيق”.

وأشاد بــ”تعاون المواطنين مع المديرية من خلال سرعة الاتصال والابلاغ عن الحوادث، اذ تتلقى المديرية الشكاوى والاخبارات عن الجرائم عن طريق مكاتبها، ضمن جانبي الكرخ والرصافة على الرقم المجاني (533)، او عن طريق موقعها بصفحات التواصل الاجتماعي”.



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