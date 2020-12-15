2020/12/15 | 09:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التلفزيون الرسمي السويدي، أن

السلطات سجلت أكبر عدد لمصابين بفيروس

كورونا في المستشفيات، منذ ظهور

الجائحة.

وذكر تلفزيون (اس.في.تي) أن عدد المصابين

بالمستشفيات وصل إلى 2389، مشيرا إلى أن

الرقم أعل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السويد تسجل أعلى حصيلة قياسية بإصابات كورونا في المستشفيات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السويد تسجل أعلى حصيلة قياسية بإصابات كورونا في المستشفيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).