بايدن: ترامب يرفض احترام إرادة الشعب

2020/12/15 | 09:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن،

هجوما هو الأعنف حتى اليوم على الرئيس

المنتهية ولايته، دونالد ترامب، وقال

إن الأخير يرفض احترام إرادة الشعب

وعلوية القانون.

وفي خطاب ألقاه في معقله بمدينة

ويلمنغت

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