خبير اقتصادي : رفع سعر صرف الدولار اجراء حكومي متوقع

2020/12/15 | 09:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري ان : رفع سعر صرف الدولار اجراء حكومي متوقع .وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان الارتفاع المستمر بسعرف صرف الدولار امر سلبي في ظل ماتشهده البلاد من ازمة مالية واقتصادية .واضاف الشمري : كان المفروض ان يرفع سعر صرف الدولار في مزاد العملة وليس في السوق المحلية التي لاتحتمل اي تاثيرات سلبية لهذا الامر .وبلغ سوق صرف الدولار امس اكثر من 130الف دينار لكل 100دولار./انتهى3

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