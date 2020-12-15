العراق اكثر الدول العربية تضرراً بكورونا

2020/12/15 | 09:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يتصدر العراق قائمة الدول العربية الأكثر تضررا جراء تفشي وباء كورونا، وتتصدر إيران قائمة أكثر الدول تضررا في منطقة الشرق الأوسط.

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