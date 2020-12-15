توقعات الحالة المطرية اليوم وغدا

2020/12/15 | 09:35 - المصدر: NRT عربية

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أجواء ماطرة

فوتو: ارشيف

منذ 18 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف المتنبىء الجوي أحمد الخالدي، عن توقعات حالة الطقس في عموم البلاد، مبينا ان الأجواء الماطرة ستكون حاضرة خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وقال الخالدي، في منشور على صفحة "طقس العراق لحظة بلحظة" تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم الثلاثاء، 15 كانون الأول 2020، ان المناطق الغربية والأنبار تكاثرا للسحب خلال الساعات القادمة، ومتوقع ان تطالها الامطار الرعدية وخلال ساعات الصباح تتسع رقعة الامطار لتشمل معظم مناطق غرب البلاد وشمال غرب البلاد(الموصل).

وأضاف ان "مناطق الشمال )اربيل ودهوك والموصل والسليمانية وكركوك) يتوقع ان تطالها الامطار خلال ظهر ومساء اليوم الثلاثاء مع غزارة في الامطار على محافظات اربيل ودهوك وكركوك وكذلك متوقع هطول الثلوج على الجبال في المناطق الحدودية مع تركيا وايران".

وأوضح ان "مناطق الوسط )بغداد وديالى وصلاح الدين وبابل وواسط والنجف وكربلاء والديوانية) متوقع ان تطالها الامطار خلال ظهر ومساء الثلاثاء وتكون امطارها رعدية"، أما مناطق الجنوب )البصرة وميسان وذي قار والمثنى( متوقع ان تطالها الامطار خلال ساعات مساء الثلاثاء او قد تتأخر الى الساعات الاولى من صباح يوم الاربعاء وتكون امطارها عموماً خفيفة.

وأشار إلى ان "الرياح جنوبية شرقية على اغلب المناطق معتدلة السرعة تنشط على فترات خصوصا الكوت وديالى تصل سرعة الرياح إلى 40 كلم في الساعة ماعدا مناطق الشمال تكون شمالية شرقية باردة الى متقلبة الاتجاه ".

وهذه صورة توضح توقعات الامطار خلال 24 ساعة القادمة.

ر.إ

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