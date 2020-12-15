مساعدة مالية كندية للدول النامية لمكافحة كورونا

2020/12/15 | 09:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت كندا الإثنين عن مساعدة مقدارها 485 مليون دولار كندي (313 مليون يورو) لمساعدة الدول النامية في حربها ضدّ جائحة كوفيد-19.

وسيخصص 230 مليون دولار من هذه المساعدة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) لشراء حوالى 3 ملايين جرعة من علاج يعتمد على الأجسام المضادة بمجرد الانتهاء من التجارب السريرية والحصول على الموافقة اللازمة، وفق ما أعلنت وزيرة التنمية الدولية الكندية كارينا غولد.

وأوضحت الوزيرة في مؤتمر صحافي: “كلما أسرعنا في إتاحة الاختبارات والعلاجات واللقاحات للسكان كلما ازدادت سرعة السيطرة على هذا الوباء”.

وأضافت أن أوتاوا ستستثمر أيضاً مبلغ 255 مليون دولار إضافي لدعم الآلية التي أنشأتها منظمة الصحة العالمية لتوزيع اللقاحات والمنتجات العلاجية، خصوصاً في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

ومن شأن هذه الآلية أن تجعل من الممكن توزيع اللقاحات وغيرها من العلاجات المتوافرة بشكل عادل في كل أنحاء العالم.

لكن من أجل تحقيق ذلك، هناك حاجة إلى 4,3 مليار دولار، بحسب منظمة الصحة العالمية التي أبدت أسفها لنقص الأموال الواردة.

وبهذه المساهمات، يرتفع إجمالي المساعدات التي قدّمتها كندا حتى الآن لمكافحة الوباء في البلدان النامية إلى 865 مليون دولار كندي (555 مليون يورو).

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