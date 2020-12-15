التعليم تعلن استعداد الجامعات العراقية لتوفير المنح الدراسية لطلبة دولة اذربيجان

2020/12/15 | 09:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل كاظم، استعداد الجامعات العراقية لتوفير المنح الدراسية لطلبة دولة اذربيجان.

وقال كاظم في بيان إن “الجامعات العراقية مستعدة لتوفير المنح الدراسية لطلبة دولة اذربيجان بهدف تطوير العلاقات وتعزيز مساحات التعاون في مجال البرامج العلمية على صعيد الدراسات العليا وتمكين الطلبة من دراسة العلوم والتخصصات التي تخدم البلدين”.

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